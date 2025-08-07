Поиск

Warner Bros Discovery неожиданно завершила II квартал с чистой прибылью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery завершила второй квартал с чистой прибылью, что стало неожиданностью для аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,58 млрд, или $0,63 в расчете на акцию. За аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток в размере $9,986 млрд, или $4,07 на акцию, что было обусловлено единовременным списанием в размере $9,1 млрд.

Выручка выросла на 1% - до $9,812 млрд с $9,713 млрд годом ранее.

Эксперты прогнозировали выручку в среднем на уровне $9,76 млрд и убыток в 21 цент на бумагу, по данным опроса LSEG.

Скорректированная EBITDA компании в минувшем квартале повысилась на 9% - до $1,953 млрд.

Выручка бизнеса, производящего кинофильмы, видеоигры и контент для телевидения, взлетела на 55% и составила $3,8 млрд.

Стриминговый бизнес зафиксировал подъем выручки на 9% - до $2,79 млрд. Число подписчиков выросло на 22,4 млн и достигло 125,7 млн. При этом выручка в расчете на подписчика упала почти на 11% - до $7,14.

Котировки акций Warner Bros Discovery в ходе предварительных торгов в четверг растут на 3,1%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года поднялась на 21% (до $31,6 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 8%.

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.

Warner Bros Discovery
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });