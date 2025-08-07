Warner Bros Discovery неожиданно завершила II квартал с чистой прибылью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery завершила второй квартал с чистой прибылью, что стало неожиданностью для аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,58 млрд, или $0,63 в расчете на акцию. За аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток в размере $9,986 млрд, или $4,07 на акцию, что было обусловлено единовременным списанием в размере $9,1 млрд.

Выручка выросла на 1% - до $9,812 млрд с $9,713 млрд годом ранее.

Эксперты прогнозировали выручку в среднем на уровне $9,76 млрд и убыток в 21 цент на бумагу, по данным опроса LSEG.

Скорректированная EBITDA компании в минувшем квартале повысилась на 9% - до $1,953 млрд.

Выручка бизнеса, производящего кинофильмы, видеоигры и контент для телевидения, взлетела на 55% и составила $3,8 млрд.

Стриминговый бизнес зафиксировал подъем выручки на 9% - до $2,79 млрд. Число подписчиков выросло на 22,4 млн и достигло 125,7 млн. При этом выручка в расчете на подписчика упала почти на 11% - до $7,14.

Котировки акций Warner Bros Discovery в ходе предварительных торгов в четверг растут на 3,1%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года поднялась на 21% (до $31,6 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 8%.

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.