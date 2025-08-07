"Аэрофлот" получит почти 1,8 млрд руб. от продажи бывшего офиса в центре Москвы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" подвел итоги аукциона по продаже двух нежилых помещений на улице Кузнецкий мост в центре Москвы: договор будет заключен с компанией, предложившей за лот 1,791 млрд руб.

Победителем аукциона признано ООО "Униссо", а всего, согласно опубликованному протоколу, было подано три заявки: 1,764 млрд руб. предложило ООО "Бодом", 927 млн руб. - ООО "Интер". Все три участника работают в сфере аренды и управления недвижимым имуществом.

Договор заключается по максимальной цене, предложенной победителем аукциона, отказаться от заключения договора он не может, сказано в протоколе.

Электронные торги прошли утром в четверг. Начальная цена лота была установлена в размере 900 млн руб. (с НДС). Аукцион был запланирован на повышение цены с шагом 3% от начальной.

Продаваемые помещения расположены по адресу, где ранее находился офис продаж "Аэрофлота" (был закрыт в конце 2015 года), их общая площадь - 992,4 кв. м. Эти же помещения в числе других выставлялись компанией на продажу еще в 2013 году- тогда их начальная стоимость оценивалась в 343,5 млн руб.

По данным сайта авиакомпании, сейчас у нее два офиса продаж в центре Москвы (на ул. 1-я Тверская-Ямская и на Фрунзенской набережной), еще две кассы есть в базовом аэропорту "Шереметьево" (в терминалах В и С).