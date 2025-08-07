Поиск

Haval приостановит на 2 недели сборку автомобилей под Тулой для плановых техработ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский автосборочный завод Haval в Тульской области с 11 августа приостановит производство на плановое профилактическое обслуживание оборудования, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"С 11 августа на две недели запланирована плановая техническая остановка. Этот период позволит провести необходимые технические работы и обеспечить дальнейшую бесперебойную работу предприятия", - сказал собеседник агентства.

Российский завод Haval, расположенный в индустриальном парке "Узловая", начал работу в июне 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там выпускаются шесть моделей бренда: кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, H3 и H7. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Предполагается выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

В настоящее время началось строительство завода по производству автокомпонентов и трансмиссий на площадке в индустриальном парке "Узловая". Заявленная стоимость проекта - 30 млрд рублей.

Инвестиции компании в производство в Тульской области по состоянию на 1 января 2025 года составили 64,184 млрд рублей, создано 4,787 тыс. рабочих мест.

