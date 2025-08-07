Рубль умеренно укрепился в четверг на позитивных геополитических новостях

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в четверг, опустившись ниже отметки 11 рублей; рубль укрепился в основных валютных парах благодаря геополитическим новостям, дающим некоторую надежду на возможное начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. При этом аналитики отмечают, что позитивная динамика нацвалюты 7 августа происходила именно на ожиданиях позитивных событий, которые не всегда оправдываются.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,9905 руб., что на 10,35 коп. (или на 0,93%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов стоимость юаня опускалась до 10,9785 руб.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 августа на 80,67 копейки, до 79,3847 руб./$1, и понизил курс евро на 34,36 копейки, до 92,6636 руб./EUR1.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X. "Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - сообщает газета.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ (Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - ИФ). Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

Вместе с тем New York Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома сообщила в четверг вечером, что президент США Трамп намерен провести встречу с президентом РФ Путиным, если Путин также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - утверждал источник. "Место встречи не определено", - также сказал он, не уточнив, о какой именно встрече он ведет речь.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса. "Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал Рубио в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы. "Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он. Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".

Мировые цены на нефть в четверг перешли к умеренному снижению на фоне новостей о подготовке личной встречи президентов США и России. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $66,65 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 0,37%, до $64,11 за баррель.

Накануне Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти, общий размер пошлин для страны составит, таким образом, 50%. При этом, американский президент объявил, что новые пошлины вступят в силу лишь через 21 день. Он также допустил возможность отмены дополнительных пошлин для Индии в случае украинского урегулирования.

Между тем Saudi Aramco сообщила накануне, что в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд и существенно понизит цены для Европы.

По данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ за неделю с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,4% на конец июня.

Комментарии аналитиков

"Накануне, 6 августа, после окончания переговоров российского президента со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом, появилась информация о положительных результатах встречи, что дало сигнал к укреплению нацвалюты и росту фондового рынка. Ожидание планируемой в ближайшее время встречи лидеров России и США и надежда на скорейшее урегулирование украинского конфликта должны поддержать курс рубля. В ближайшее время курс, скорее всего, будет находиться в диапазоне 78,5-80,5 руб./$1. Дальнейшая динамика нацвалюты будет напрямую зависеть от результатов встречи двух президентов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, сегодня рубль после вчерашних неуверенных колебаний вновь возобновил рост. Биржевой курс юаня откатился вниз в коридор 11-11,05 рубля. На внебиржевом рынке доллар продолжает падать, приближаясь уже к отметке 79 рублей, а евро подешевел почти на рубль, снизившись в область чуть выше 92 рублей.

"Вчера поздно вечером стало известно, что президент России Путин и президент США Трамп могут провести личную встречу для обсуждения украинского вопроса. Точные дата и место пока не раскрываются. Сегодня также стало известно, что Штаты выведут из-под 50%-х импортных пошлин, объявленных Трампом накануне, нефтепродукты, произведенные на индийских НПЗ, в том числе, из приобретенной в России нефти. Такое исключение может означать, что американский лидер в принципе не против импорта Индией российской нефти в ограниченных масштабах, но ему просто нужно сохранить лицо "миротворца". Власти Индии, в свою очередь, официально заявляют, что страна не откажется от импорта нефти из России, хотя, как сообщают некоторые американские СМИ, индийские государственные НПЗ намерены ограничить импорт российской нефти. В любом случае эти события говорят о том, что Россия не должна будет понести больших потерь, хотя вопрос о реакции нефтяного рынка на эти события в среднесрочном аспекте и о том, каким во втором полугодии будет дисконт российской нефти Urals к Brent, пока не имеют однозначных ответов", - отмечает Мильчакова.

"Сегодня нацвалюта умеренно укрепилась благодаря позитивным геополитическим новостям. Однако не стоит делать ставки на мощный рост курса рубля. Серьезному укреплению нацвалюты способствовал бы приток иностранного капитала в страну, в том числе в ОФЗ, однако это может случиться через многие месяцы, даже в самом оптимистичном сценарии. Пока же стоит задуматься об открытии лонгов по паре "юань-рубль" ниже отметки 11 руб., да и то лишь при уверенном развороте пары вверх", - полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в настоящее время демонстрируют смешанную динамику после заметного падения в течение последних полутора недель, прошедших после июльского заседания Банка России. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 августа выросла на 2 базисных пункта - до 17,77% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в четверг по отношению к среде на 8 базисных пунктов - до 19,05% годовых, на срок три месяца - снизилась на 4 базисных пункта (до 20,37% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 2 базисных пункта (до 21,55% годовых).