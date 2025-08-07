"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" "продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", говорится в сообщении российской компании в связи с решением Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии (ANRE) об отзыве у АО "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа с 1 сентября 2025 года и наделения госкомпании АО "Энергоком" (Energocom) статусом поставщика публичной услуги по поставке газа потребителям республики.

"Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы Молдовагаз и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ANRE в мае этого года объявило о возможности отзыва лицензии у "Молдовагаза", установив для него срок выполнения требований по функциональному, директивному и юридическому разделению видов деятельности в секторе до 31 июля 2025 года. "Молдовагаз" со своей стороны уведомил ANRE о невозможности разделения функций поставок и транспортировки газа к установленному регулятором сроку (1 августа 2025 года), ссылаясь на отсутствие консенсуса среди мажоритарных акционеров и на то, что это решение выходит за рамки полномочий руководства компании.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Предприятие предоставляет услуги газоснабжения для 830 тыс. потребителей в стране. В уставном капитале АО 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии, 13,44% - Приднестровью, 1,23% - миноритарным акционерам (юридическим и физическим лицам). Администрация Приднестровья ранее передала свои акции в управление "Газпрому". С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз".

"Газпром" напоминает, что "как крупнейший акционер и кредитор АО "Молдовагаз" на протяжении всего периода сотрудничества добросовестно и в полном объеме исполняло свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Республики Молдова, не получая со стороны АО "Молдовагаз" в полном объеме оплаты за поставленный газ".

"В результате образовалась существенная задолженность АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". В частности, задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила $709 млн. Указанная задолженность в значительной мере сформирована по причине систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО "Молдовагаз" газ", -подчеркивает российский акционер.

"ПАО "Газпром" последние несколько лет предлагало различные способы и сроки урегулирования задолженности с надлежащим юридическим оформлением. Однако правительство Республики Молдова отказалось содействовать погашению задолженности, предпочитая вместо этого, в нарушение достигнутых с ПАО "Газпром" договоренностей, оказывать давление на ПАО "Газпром" в целях понуждения компании отказаться от своих законных требований", - констатируется в заявлении.

"Правительством Республики Молдова реализован ряд механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации Группы "Молдовагаз", фактическому лишению АО "Молдовагаз" права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики", - заявляют российские газовики.