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Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии в понедельник утвердил решение об отзыве лицензии АО "Молдовагаз" (более 60% акций контролируется "Газпромом") на поставку природного газа в страну, сообщило ANRE.

Де-факто функции поставщика газа в Молдавию перейдут к госкомпании Energocom с 1 сентября этого года.

В связи с этим регулятор обязал "Молдовагаз" и Energocom до конца августа принять необходимые организационные меры для обеспечения непрерывности поставок газа. По решению ANRE, на Energocom возложена обязанность и функции по обеспечению поставок природного газа конечным потребителям.

В сообщении отмечается, что ранее "Молдовагаз" официально уведомил ANRE о невозможности разделения функций поставок и транспортировки газа к установленному регулятором сроку (1 августа 2025 года), ссылаясь на отсутствие консенсуса среди мажоритарных акционеров и на то, что это решение выходит за рамки полномочий руководства компании. При этом регулятор отметил готовность компании обеспечить организационные, логистические и эксплуатационные мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойности поставок природного газа конечным потребителям.

ANRE также отметило, что до 1 сентября определит поставщика природного газа в Приднестровье.

В свою очередь и.о. председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение регулятора об отзыве лицензии и передаче госкомпании Energocom функций поставщика газа с 1 сентября.

ANRE в мае этого года объявило о возможности отзыва лицензии у "Молдовагаза", установив для него срок выполнения требований по функциональному, директивному и юридическому разделению видов деятельности в секторе до 31 июля 2025 года.

1 августа регулятор сообщил, что 4 августа формализует решение об отзыве лицензии на поставку природного газа у "дочки" "Газпрома".

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на прошлой неделе подтвердил соответствующее решение властей страны, которое связано с обязательствами Кишинева по внедрению третьего энергопакета ЕС, который исключает монополию на поставку, транспортировку и распределение энергоресурсов.

И.о. председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в связи с этим отмечал, что выручка "Молдовагаза" после лишения компании лицензии на поставку природного газа конечным потребителям Молдавии упадет более чем в 10 раз. По его словам, в будущем компания продолжит свою деятельность как поставщик сервиса по распределению газа, который закупит Energocom. При этом он не исключал, что в течение августа "Молдовагаз" продолжит выполнять функции поставщика газа.

Чебан также рассчитывает, что "Молдовагаз" после 1 августа сохранит функцию посредника при поставке газа в Приднестровье.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Предприятие предоставляет услуги газоснабжения для 830 тыс. потребителей в стране. В уставном капитале АО 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии, 13,44% - Приднестровью, 1,23% - миноритарным акционерам (юридическим и физическим лицам). Администрация Приднестровья ранее передала свои акции в управление "Газпрому".

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз".

Energocom ANRE Газпром Молдавия Молдовагаз Приднестровье
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