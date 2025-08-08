Поиск

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Группа ВТБ реализовала на торгах 100% долей в ООО "Пансионат Камелия", владеющем и управляющем пятизвездочным отелем "Swissotel Resort Сочи Камелия", говорится в сообщении ВТБ.

Победителем торгов стала компания "Правильные решения". Покупатель намерен инвестировать в дальнейшее развитие актива с целью повышения его экономических показателей и стандартов оказываемых услуг.

"Мы успешно реализовали один из наших крупнейших непрофильных активов, стоимость сделки составила 10 млрд рублей. Учитывая опыт покупателя в сфере туризма, рассчитываем, что отель будет успешно развиваться. До конца 2025 года мы планируем реализовать еще несколько объектов недвижимости в соответствии со стратегией по сокращению непрофильных активов. Эти меры позволят нам минимизировать нагрузку на капитал в условиях изменения регулирования", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, чьи слова приводятся в релизе.

Бенефициаром компании ООО "Правильные решения" является Тарас Демура, возглавляющий совет директоров туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия). Он приобрел 75% долей компании в апреле 2022 года.

"Swissotel Resort Сочи Камелия" - пятизвездочный отель в Сочи, построенный на месте бывшего санатория "Наука". Реконструкцию комплекса проводила компания "Галс-Девелопмент", входящая в группу ВТБ.


