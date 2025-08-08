Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Возможность списать часть задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 млрд рублей получили еще 12 регионов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет о Республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, развития опорных населённых пунктов, реализации новых инвестиционных проектов, а также докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержки компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.

В феврале были приняты новые правила, предполагающие возможность списать 2/3 бюджетной задолженности регионов, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции или на инфраструктурные проекты.

Ранее возможность списания уже получили 36 регионов на общую сумму 105,6 млрд рублей: Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Крым, Марий Эл, Северная Осетия - Алания, Тыва, Забайкальский край, Пермский край, Хабаровский край, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская области, Еврейская автономная область, Алтайский край, Ставропольский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, а также Воронежская, Кировская, Кемеровская, Московская, Смоленская и Тверская области.