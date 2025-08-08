Поиск

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Возможность списать часть задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 млрд рублей получили еще 12 регионов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет о Республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

В РоссииЕще восьми регионам спишут долги по бюджетным кредитам на 47 млрд рублейЧитать подробнее

Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, развития опорных населённых пунктов, реализации новых инвестиционных проектов, а также докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержки компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.

В феврале были приняты новые правила, предполагающие возможность списать 2/3 бюджетной задолженности регионов, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции или на инфраструктурные проекты.

Ранее возможность списания уже получили 36 регионов на общую сумму 105,6 млрд рублей: Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Крым, Марий Эл, Северная Осетия - Алания, Тыва, Забайкальский край, Пермский край, Хабаровский край, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская области, Еврейская автономная область, Алтайский край, Ставропольский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, а также Воронежская, Кировская, Кемеровская, Московская, Смоленская и Тверская области.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2338 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });