Еще восьми регионам спишут долги по бюджетным кредитам на 47 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам еще восьми регионам на общую сумму 47,37 млрд рублей, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня еще для восьми регионов спишем такие займы в объеме свыше 47,37 млрд рублей. Перечислю, это республики Калмыкия, Карелия, а также Воронежская, Кировская, Кемеровская, Московская, Смоленская и Тверская области. Ими ранее направлялись средства на реализацию национальных проектов по совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, поддержку промышленности и другие цели. Такое решение по долгам должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамике их развития, что будет способствовать выполнению многих задач, включая и социальные вопросы", - сказал он.

В феврале были приняты новые правила списания бюджетной задолженности регионов, предполагающие возможность списать 2/3 такого долга, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции или на инфраструктурные проекты.

Ранее уже была списана часть задолженности по кредитам 28 регионам: Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарской республике, Карачаево-Черкесской республике, Крыму, Республике Марий Эл, Северной Осетии - Алании, Тыве, Забайкальскому краю, Пермскому краю, Хабаровскому краю, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области, Алтайскому краю, Ставропольскому краю и Адыгее. Общая сумма списания - 58,314 млрд рублей.