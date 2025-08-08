Pinterest увеличил чистую прибыль во II квартале в четыре раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года более чем в четыре раза, однако скорректированный показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) выросло на 11%, до 578 млн, обновив рекордный максимум, говорится в пресс-релизе Pinterest. Средняя выручка в расчете на пользователя повысилась до 6%, до $1,74.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $38,76 млн по сравнению с $8,89 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,06 с $0,01. Скорректированная прибыль увеличилась до $0,33 на акцию с $0,24 на акцию годом ранее, но оказалась слабее консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,35 на акцию.

Квартальная выручка Pinterest повысилась на 17%, до $998,2 млн. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $974,9 млн.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $1,033-1,053 млн, то есть увеличится на 15-17% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Рынок прогнозирует выручку Pinterest в текущем квартале на уровне $1,03 млрд.

Акции Pinterest подешевели почти на 11% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 35%.