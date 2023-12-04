Суд в Москве оштрафовал Twitch и Pinterest за нарушение закона о "самоконтроле"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компании Twitch Interactive, Inc и Pinterest Inc виновными в нарушении закона о "самоконтроле", выразившемся в неисполнении обязанности по осуществлению мониторинга своих соцсетей и непринятию мер по ограничению доступа к запрещенной в РФ информации.

"В отношении Twitch Interactive, Inc и Pinterest Inc назначены административные штрафы в размере 800 тыс. рублей каждой", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компании признаны судом виновными на основании протоколов, выписанных им Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации).

Закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети ряд обязанностей: осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе, говорится в сообщении.

Изменения в КоАП РФ, согласно которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона "о самоконтроле", вступили в силу с 1 сентября 2023 года.