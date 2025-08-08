Сооснователь Globaltrans Андрей Филатов стал владельцем долей в БТС и ГТИМ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сооснователь Globaltrans Investment PLC Андрей Филатов стал владельцем долей в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), ООО "ГТИ Менеджмент" (ГТИМ).

По данным ЕГРЮЛ, инвесткомпания "Тулома", 99,9% которой принадлежит Филатову, получила доли по 14,2% в БТС и ГТИМ.

Данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ 30 июля.

Globaltrans специализировалась на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 года составлял 63 584 единицы подвижного состава.

В январе 2024 года у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

В апреле 2025 года Globaltrans передала все свои железнодорожные активы, в числе которых были "БалтТрансСервис" и "ГТИ Менеджмент", в пользу ООО "КСП Капитал Управление Активами", Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант". Согласно условиям сделки, покупатель должен выплатить компании совокупную покупную цену в размере $767 млн в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

ООО "Инвестиционная компания "Тулома"" специализируется на инвестировании в российские публичные и непубличные активы. Создана российским предпринимателем Андреем Филатовым в 2013 году. "Тулома" осуществляет управление инвестициями в такие стратегические отрасли российской экономики, как транспорт, инфраструктура, нефтепереработка, девелопмент, инновационный бизнес.

Согласно отчетности "Туломы" по итогам 2024 года, она владела 100% в уставном капитале ООО "Инвестсервис", 31,2% - ООО "Псковнефть-Терминал", 19% - ООО "ХК "Южуголь", 3,33% - АО "Аэро маркетинг сервис групп", 17,72% - ООО ХК "Пушкин", 16,7% - ООО ИСК "Финист", 5% - ООО "Фабрикант.ру", 7% - АО "Трансойл холдинг".