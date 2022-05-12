Сменился владелец мурманского терминала "Тулома"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Новым владельцем ООО "Морской терминал Тулома" (Кольский район, Мурманская область) стало ООО "ИК "Аксиома" - структура бизнесмена, основателя "Геотека" Николая Левицкого и председателя совета директоров "Роснано" Бориса Алешина, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в учредительные документы внесены 29 апреля.

Номинальная стоимость 100%-ной доли составляет 5 млн рублей.

Предыдущими совладельцами терминала "Тулома", который будет введен в 2023 году и займется перевалкой удобрений, в равных долях были бывший замминистра транспорта России Виктор Олерский через подконтрольное ему ООО "Круизные и транспортные инвестиции" (КТИ, Москва) и компания Capstans Holding Limited (Кипр). Ранее доля Олерского принадлежала ООО "Роквелл Капитал" Глеба Франка.

По данным ЕГРЮЛ, с 29 апреля между ИК "Аксиома", КТИ и Capstans Holding Limited действует договор залога. Заложенным имуществом выступает ООО "Морской терминал Тулома".

Холдинговая компания ИК "Аксиома" была зарегистрирован в Москве в августе 2021 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее учредителями стали Левицкий и Алешин в равных долях. При этом Левицкий также занимает пост ее генерального директора.

Левицкий в начале 2000-х руководил "Еврохимом", был первым замглавы Республики Коми, впоследствии основал компанию "Геотек", является крупнейшим акционером производителя желруды на Дальнем Востоке IRC.

Алешин занимает должность председателя совета директоров "Роснано", научного руководителя НИИ им. Жуковского, советника главы ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех"), заместителя председателя ООО "СоюзМаш России".

Как сообщалось, с 19 апреля текущего года гендиректором терминала "Тулома" вновь стал Дмитрий Сухоносов, который руководил компанией с момента создания в августе 2019 года по апрель 2021 года.

В октябре 2020 года Олерский говорил, что терминал будет специализироваться на перевалке минеральных удобрений, в частности, по контракту с "ФосАгро". С учетом объемов "ФосАгро" и неназванных грузоотправителей, грузооборот "Туломы" достигнет 5-5,5 млн тонн в год.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис называл "Тулому" в числе терминалов, через которые может идти перевалка белорусских удобрений.