ADNOC Drilling в I полугодии получила рекордную чистую прибыль в $692 млн

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ADNOC Drilling в первом полугодии 2025 года получила рекордную чистую прибыль в $692 млн, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Выручка выросла до $2,37 млрд - на 30%, EBITDA увеличилась на 19% -до $1,08 млрд.

Увеличение ключевых показателей обусловлено расширением парка буровых установок, ростом их загрузки и объема нефтесервисных услуг, поясняет компания.

Заключение новых контрактов на сумму $4,8 млрд в первом полугодии 2025 года и планомерный выход на новый рынок обеспечит устойчивый рост компании до 2040 года и далее, говорится в пресс-релизе.

ADNOC Drilling - крупнейшая буровая компания на Ближнем Востоке. Ее мажоритарным акционером является нефтяная госкомпания из ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).