Поиск

ЦБ РФ подтвердил планы придерживаться осторожного подхода в решениях по ставке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банк России в решениях по денежно-кредитной политике будет придерживаться осторожного подхода, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Принимая дальнейшие решения по ставке, мы будем двигаться осторожно. Анализируя всю поступающую информацию. В том числе будем оценивать подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в чате телеграмм-канала ЦБ.

Банк России в июле снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5. С 28 июля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%). Прогноз по ставке на 2026 год понижен до 12-13% с 13-14%, на 2027 год сохранен на уровне 7,5-8,5%.

ЦБ РФ 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });