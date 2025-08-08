ЦБ РФ подтвердил планы придерживаться осторожного подхода в решениях по ставке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банк России в решениях по денежно-кредитной политике будет придерживаться осторожного подхода, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Принимая дальнейшие решения по ставке, мы будем двигаться осторожно. Анализируя всю поступающую информацию. В том числе будем оценивать подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в чате телеграмм-канала ЦБ.

Банк России в июле снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5. С 28 июля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%). Прогноз по ставке на 2026 год понижен до 12-13% с 13-14%, на 2027 год сохранен на уровне 7,5-8,5%.

ЦБ РФ 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.