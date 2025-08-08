Brent остается в плюсе и торгуется у $66,7 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, но отступили от внутридневных максимумов и могут завершить неделю с потерями.

Динамика рынка определяется опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики, а также ожиданиями, связанными с готовящейся встречей президентов США и России.

К 18:32 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futuresна $0,31 (0,47%) выше до $66,74 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,2 (0,31%), до $64,08 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,22 за баррель, WTI - до $64,58 за баррель.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. Аналитики и участники рынка опасаются, что война тарифов приведет к ослаблению экономической активности и спроса на нефть на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+.

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдерживало спад на рынке нефти на текущей неделе. Телеканал Fox News сообщил, что позднее в пятницу президент США Дональд Трамп может объявить о новых тарифах для стран, которые ведут торговлю с Россией.

Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу американского и российского президентов. Трамп заявил в четверг, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Владимир Путин.

"Геополитика остается основной движущей силой на нефтяном рынке", - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.