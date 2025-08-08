Поиск

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

Brent торгуется у $66,3 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет в пятницу, но завершает неделю максимальным снижением с конца июня в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $66,34 за баррель, что на $0,09 (0,14%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $0,46 (0,69%), до $66,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,2%), до $63,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,47 (0,73%), до $63,88 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть опустились примерно на 5%.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты ANZ Bank. Это происходит на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+.

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало снижение рынка на текущей неделе. Однако президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.

Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу президентов США и России. Трамп заявил в четверг, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент РФ Владимир Путин.

"Позитивные сигналы относительно переговоров США и России, а также планы непосредственной встречи Трампа и Путина, ослабили опасения сокращения поставок российской нефти на мировой рынок, что привело к резкому сокращению премии за геополитический риск к ценам на нефть", - говорит аналитик SDIC Essence Futures Co. Гао Миньюй, слова которой приводит Bloomberg.

Настрой участников нефтяного рынка может стать более "медвежьим", учитывая пессимистичные сигналы в отношении баланса спроса и предложения, особенно на фоне завершения пикового сезона летнего спроса, отмечает эксперт.

