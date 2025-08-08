Поиск

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля в конце июля произошло на фоне роста спроса на валюту со стороны компаний и укрепления индекса доллара США, говорится в обзоре рисков финансовых рынков от Банка России.

"На протяжении большей части месяца спрос на валюту со стороны юридических лиц - клиентов банков оставался в пределах значений предыдущего месяца. Однако в конце июля произошел всплеск спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний, что могло способствовать ослаблению рубля. В последующие дни объем спроса стабилизировался на среднем уровне месяца", - отмечает ЦБ.

Рубль в начале августа отыграл часть потерянных позиций, укрепившись относительно основных иностранных валют, напомнил ЦБ.

Суммарная покупка валюты компаниями в июле составила 2,1 трлн рублей, увеличившись на 32% относительно предыдущего месяца (в июне - 1,6 трлн рублей).

Крупнейшие экспортеры в июле нарастили продажу валюты на 7% - до $8,1 млрд (в июне - $7,5 млрд). При этом среднедневные чистые продажи сократились на 11% - до $351 млн - из-за большего количества рабочих дней в июле относительно июня. Равномерное распределение продаж валюты экспортерами внутри месяца сглаживало курсовые колебания на валютном рынке, отмечает ЦБ.

Отношение чистых продаж валюты к экспортной выручке в мае (этот показатель ЦБ дает с лагом) снизилось до 86% со 100% в апреле.

Физлица в июле нарастили покупку валюты в 1,5 раза - до 119,5 млрд рублей (в июне - 77,9 млрд рублей), что превысило среднемесячный показатель за 2025 год (83,4 млрд рублей).

С начала года (за январь-июль 2025 года) население приобрело валюту на 584 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (975 млрд рублей).

