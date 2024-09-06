Экспортеры в августе сократили продажу валюты до $11,9 млрд

Физлица в августе нарастили покупку валюты до 98 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в августе сократили продажу валюты на 1% до $11,9 млрд по сравнению с $12 млрд в июле. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Отношение чистых продаж валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне 2024 года (эту информацию ЦБ дает с лагом) составило 116%, увеличившись на 8 процентных пунктов (п.п.) относительно мая 2024 года за счет продаж накопленной ранее для выплаты дивидендов валюты.

Физлица в августе увеличили покупку валюты в 2,5 раза до 98,1 млрд рублей с 39,0 млрд рублей в июле. В августе 2023 года в условиях ослабления рубля граждане купили валюты всего на 3,1 млрд рублей, в августе 2022 года – на 133,9 млрд рублей. Основные покупки валюты осуществлялись в российских банках.

На рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной основную часть месяца. Вместе с тем, к концу августа спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 рубля за доллар США и до 4,17 рубля за евро.

Стабилизация валютного рынка, наблюдавшаяся в июле, сменилась повторным ростом волатильности в августе, отмечает ЦБ. За месяц официальный курс рубля к доллару США ослаб на 5,6%, биржевой курс рубля к юаню снизился на 1,8%. Ослабление юаня относительно доллара США на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов (ряд участников стали активнее заключать сделки на внебиржевом рынке) и перестройки каналов расчетов в условиях санкций, пояснил регулятор.