Brent подешевела до $66,2 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

К 8:25 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,59%) до $66,2 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,16 (0,24%), до $66,59 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,78%), до $63,38 за баррель. За предыдущую сессию стоимость этих контрактов не изменилась, оставшись на уровне $63,88 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Дополнительные детали будут обнародованы позднее.

"Первоначальная реакция рынков, в том числе снижение цен на нефть, говорит о надеждах инвесторов на прорыв в переговорах", - отмечает аналитик Vantage Markets в Сиднее Хэб Чен.

Глава отдела исследований на сырьевых рынках Роберт Ренни предупреждает, что заключить соглашение будет крайне сложно.

