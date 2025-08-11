Сбербанк в июле нарастил корпоративное кредитование на 1,4%, розничное – сократил на 0,3%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 1,4% (после роста на 0,4% в июне), говорится в сообщении банка.

Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 2,9% без учета валютной переоценки и превысил 27,9 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано почти 2 трлн руб. кредитов.

Розничное кредитование в июле сократилось на 0,3% после роста на 0,4% в июне.

Розничный кредитный портфель вырос на 1,1% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и достиг 17,6 трлн руб. В июле Сбер секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 189,1 млрд руб. Объем выдач увеличился до 431 млрд руб. за месяц.

Портфель жилищных кредитов без учета секьюритизации увеличился на 1,2% за месяц, или на 4,5% с начала года, до 11,3 трлн руб. В июле банк выдал 228 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 12% с начала года под влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений и составил 3,4 трлн руб., отмечает банк. В июле выдачи потребительских кредитов выросли до 175 млрд руб.

Портфель кредитных карт в июле снизился на 0,4% (увеличился на 5,9% с начала года) и составил 2,4 трлн руб.

Динамика качества совокупного кредитного портфеля остается под некоторым давлением на фоне высоких ставок преимущественно за счет розничного кредитования: доля просроченной задолженности выросла на 0,05 процентного пункта за месяц, до 2,7%, сказано в отчетности банка.

Средства физических лиц составили 29,8 трлн руб., увеличившись на 0,9% за месяц (0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост средств частных клиентов составил 7,9% (8,9% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц увеличились на 6,6% за месяц (5,7% без учета валютной переоценки) - до 12,3 трлн руб. С начала года средства юрлиц сократились на 6,7% (-3,5% без учета валютной переоценки).