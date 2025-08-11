Поиск

Сбербанк в июле нарастил корпоративное кредитование на 1,4%, розничное – сократил на 0,3%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 1,4% (после роста на 0,4% в июне), говорится в сообщении банка.

Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 2,9% без учета валютной переоценки и превысил 27,9 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано почти 2 трлн руб. кредитов.

Розничное кредитование в июле сократилось на 0,3% после роста на 0,4% в июне.

ЭкономикаСбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублейЧитать подробнее

Розничный кредитный портфель вырос на 1,1% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и достиг 17,6 трлн руб. В июле Сбер секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 189,1 млрд руб. Объем выдач увеличился до 431 млрд руб. за месяц.

Портфель жилищных кредитов без учета секьюритизации увеличился на 1,2% за месяц, или на 4,5% с начала года, до 11,3 трлн руб. В июле банк выдал 228 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 12% с начала года под влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений и составил 3,4 трлн руб., отмечает банк. В июле выдачи потребительских кредитов выросли до 175 млрд руб.

Портфель кредитных карт в июле снизился на 0,4% (увеличился на 5,9% с начала года) и составил 2,4 трлн руб.

Динамика качества совокупного кредитного портфеля остается под некоторым давлением на фоне высоких ставок преимущественно за счет розничного кредитования: доля просроченной задолженности выросла на 0,05 процентного пункта за месяц, до 2,7%, сказано в отчетности банка.

Средства физических лиц составили 29,8 трлн руб., увеличившись на 0,9% за месяц (0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост средств частных клиентов составил 7,9% (8,9% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц увеличились на 6,6% за месяц (5,7% без учета валютной переоценки) - до 12,3 трлн руб. С начала года средства юрлиц сократились на 6,7% (-3,5% без учета валютной переоценки).

Сбербанк Сбер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });