Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7% в годовом выражении, до 144,9 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 21,5%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

В целом за 7 месяцев чистая прибыль Сбера выросла на 6,8%, до 971,5 млрд рублей, при рентабельности капитала в 22,1%.

Чистые процентные доходы банка в январе-июле увеличились на 16,7%, до 1,7 трлн рублей, на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в июле составил 23,7% год к году, до 263,1 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за 7 месяцев снизились на 1,7%, до 413,1 млрд рублей. За июль показатель сократился на 3,3% на фоне высокой базы прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по документарным операциям корпоративным клиентам.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 7,6% за 7 месяцев, до 282,3 млрд рублей. В июле данный показатель вырос в 2,1 раза, до 79,4 млрд рублей с 38,1 млрд рублей в июле прошлого года. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 7 месяцев и 1,7% в июле.

Операционные расходы выросли на 14,1% за 7 месяцев, до 611 млрд рублей. В июле операционные расходы составили 99,3 млрд рублей, показав рост на 12%.