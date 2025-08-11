Поиск

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7% в годовом выражении, до 144,9 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 21,5%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

В целом за 7 месяцев чистая прибыль Сбера выросла на 6,8%, до 971,5 млрд рублей, при рентабельности капитала в 22,1%.

Чистые процентные доходы банка в январе-июле увеличились на 16,7%, до 1,7 трлн рублей, на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в июле составил 23,7% год к году, до 263,1 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за 7 месяцев снизились на 1,7%, до 413,1 млрд рублей. За июль показатель сократился на 3,3% на фоне высокой базы прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по документарным операциям корпоративным клиентам.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 7,6% за 7 месяцев, до 282,3 млрд рублей. В июле данный показатель вырос в 2,1 раза, до 79,4 млрд рублей с 38,1 млрд рублей в июле прошлого года. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 7 месяцев и 1,7% в июле.

Операционные расходы выросли на 14,1% за 7 месяцев, до 611 млрд рублей. В июле операционные расходы составили 99,3 млрд рублей, показав рост на 12%.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });