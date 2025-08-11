"Грибная радуга" опровергла информацию об уходе из Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ООО "Грибная радуга" опровергло заявление врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о прекращении работы в регионе и о переезде в другую область.

"Грибная радуга" из-за невозможности получить дополнительные мощности, к сожалению, уходит из нашего региона в другой. Это не частный пример, а существует общая проблема системного сопровождения наших инвесторов, которые хотели бы развивать свой бизнес", - сказал Хинштейн на совещании в облправительстве в понедельник.

Он подчеркнул, что подобные трудности возникали и у других предприятий, но после вмешательства региональных властей необходимые ресурсы находились.

В пресс-службе "Грибной радуги" "Интерфаксу" сообщили, что компания продолжает работать в Курской области и не планирует переносить мощности или перерегистрировать юрлицо в другом регионе.

"Мы стабильно работаем в Курской области, финансовые показатели в порядке, мы активно набираем новых сотрудников. Действительно мощности по электроэнергии и газу исчерпаны, поэтому могут возникнуть сложности с глобальным расширением. Однако уход компании из региона не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

"Грибная радуга" является вертикально интегрированной структурой и осуществляет полный цикл производства: от производства компоста и покровной почвы до выращивания грибов и реализации продукции.

Первая очередь тепличного комплекса с объемом инвестиций 1,25 млрд рублей открыта летом 2017 года, вторая (1,23 млрд рублей) - в мае 2018 года, третья (2,58 млрд рублей) - в сентябре 2019 года.

ООО "Грибная радуга" зарегистрировано в 2015 году в Курске. Компания принадлежит Александру Удодову (70%) и Олегу Логвинову (30%). Выручка за 2024 год составила 6,4 млрд рублей, чистая прибыль - 76,6 млн рублей.