Citi улучшил прогноз для S&P 500 на конец года до 6600 пунктов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6600 пунктов с ожидавшихся ранее 6300 пунктов.

Они предполагают, что к середине 2026 года индекс поднимется до 6900 пунктов (предыдущий прогноз - 6500 пунктов). В Citi отмечают, что квартальная отчетность компаний в целом оказалась лучше ожиданий, а также обращают внимание на отсутствие признаков того, что введение пошлин оказывает негативное влияние на финансовые показатели.

Во втором квартале результаты более 81% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, превзошли прогнозы рынка, по данным Bloomberg Intelligence. Это самый высокий показатель за семь последних кварталов. Большинство компаний подтвердили собственные прогнозы на второе полугодие.

Аналитики Citi повысили оценку средней прибыли в расчете на акцию для компаний в S&P 500 до $272 с $261 за 2025 год и до $308 с $295 за 2026 год.

Торги в пятницу индикатор завершил на уровне 6389,45 пункта. С начала текущего года он увеличился на 8,63%.

