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Citi улучшил прогноз для S&P 500 на конец года до 6300 пунктов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец 2025 года до 6300 пунктов с ожидавшихся ранее 5800 пунктов.

Они предполагают, что к середине 2026 года он поднимется до 6500 пунктов. Это обусловлено "оптимизмом в отношении крупных компаний США", говорится в сообщении банка.

Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон также сулит хорошие перспективы американскому рынку акций благодаря улучшению прогнозов в отношении корпоративных прибылей. Он подтвердил оценку, согласно которой значение S&P 500 через двенадцать месяцев будет находиться в районе 6500 пунктов.

"Мы твердо убеждены, что резкое падение рынка в апреле стало концом гораздо более длительной коррекции, которая началась еще год назад", - заявил Уилсон. Эксперты повышают прогнозы, что "сохраняет наш позитивный настрой в отношении американских акций на двенадцатимесячный период".

Торги в пятницу индикатор завершил на уровне 5939,3 пункта. С начала текущего года он увеличился на 2%.

Citigroup Morgan Stanley США S&P 500
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