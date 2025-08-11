Датский индекс OMXC25 в 2025 году показывает худшее падение среди развитых рынков

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Датский фондовый индекс OMXC25, в который входят бумаги 25 крупнейших компаний страны, с начала года потерял 7%, показав худшую динамику среди всех развитых экономик мира, сообщает Bloomberg.

За 2024 год он рухнул на 14%.

Для сравнения: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 7,8% с начала года и на 9,6% за 2024 год.

Особенно сильно пострадал производитель лекарств Novo Nordisk. Фирма, еще недавно считавшаяся самой дорогой компанией Европы, сократила свою капитализацию вдвое с начала года из-за усиления конкуренции в сегменте препаратов для снижения веса.

Кроме того, акции фармкомпании Zealand Pharma упали более чем вдвое после почти двукратного роста в 2024 году. На 20% снизилась капитализация производителя ювелирных изделий Pandora из-за опасений по поводу американских импортных пошлин. Компания Coloplast, работающая в сфере здравоохранения, потеряла 23% рыночной стоимости после увольнения главного исполнительного директора.

В понедельник проблемы коснулись компании Orsted, которая специализируется на ветроэнергетике. Её акции обрушились на 29% после объявления о допэмиссии на сумму $9,4 млрд.