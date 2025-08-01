Novo Nordisk покинула топ-10 самых дорогих компаний Европы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk с начала недели подешевели на треть после ухудшения годовых прогнозов и назначения нового CEO, в результате чего капитализация компании сократилась до $206 млрд.

Теперь Novo Nordisk не входит в список 10 крупнейших по капитализации компаний Европы, хотя полтора месяца назад она возглавляла этот список.

29 июля компания ухудшила прогнозы выручки и операционной прибыли на текущий год: теперь она ожидает роста выручки на 8-14% и увеличения операционной прибыли на 10-16%, хотя предыдущий прогноз предусматривал подъем показателей на 13-21% и 16-24% соответственно.

Ухудшение прогнозов в том числе вызвано снижением ожидаемых продаж самых популярных лекарств Novo Nordisk - препаратов для похудения Ozempic и Wegovy.

Кроме того, компания объявила о назначении Майка Дустдара новым президентом и главным исполнительным директором с 7 августа. Он сменит на этих постах Ларса Йоргенсена.

1 августа давление на котировки Novo Nordisk оказывают заявления президента США Дональда Трампа, потребовавшего от фармкомпаний снизить цены на лекарства в Штатах.

Акции Novo Nordisk в пятницу дешевеют на 4,8%.