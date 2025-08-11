Micron улучшил прогноз на IV финквартал, акции дорожают на 4,8%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology повысил прогноз на четвертый финквартал, отметив улучшение ситуации с ценами, особенно на рынке чипов памяти DRAM.

Как говорится в пресс-релизе компании, в Micron теперь ожидают, что выручка за квартал, который завершится 28 августа, составит $11,1-11,3 млрд (предыдущий прогноз - $10,4-11 млрд), чистая прибыль - $2,57-2,71 в расчете на акцию, а скорректированная прибыль - $2,78-2,92 на бумагу (ранее - $2,14-2,44 и $2,35-2,65 на акцию соответственно).

Котировки бумаг Micron повышаются на 4,8% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила в 1,4 раза - до $133,05 млрд.