Темпы роста кредитов компаниям в июле превысили уровень июня

Динамика кредитов физлицам была околонулевой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования в июле, по оперативным данным, несколько превысили уровень июня, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

В июне рост требований банковской системы к организациям существенно замедлился и составил 0,4% против 1,3% в мае на фоне сохранения жестких денежно-кредитных условий. Снижение кредитной активности демонстрируют и данные, очищенные от сезонного фактора, отмечает ЦБ. Годовой темп прироста требований банковской системы к организациям достиг 14,9%.

В основном требования к организациям увеличивались за счет долгосрочных рублевых кредитов нефинансовых компаний, а также за счет вложений банков в рублевые корпоративные облигации. В июне также замедлился рост требований в иностранной валюте, а его годовой темп прироста сохранился в отрицательной области.

Динамика розничного кредитования в июле сложилась вблизи нуля.

В июне динамика также была оконулевой (после роста на 0,4% в мае), а с исключением сезонных колебаний показатель оказался в отрицательной области. Годовой прирост требований снизился с 2,6% практически до нуля, сказано в комментарии регулятора.

Портфель неипотечных кредитов в июне вновь перешел к сокращению (на 0,4% после нулевого изменения в мае), внося отрицательный вклад в динамику совокупных требований к населению. С исключением сезонного фактора его изменение за месяц также было отрицательным.

Активность в ипотечном сегменте в июне была чуть выше майской. Объем выданных рублевых ипотечных жилищных кредитов составил 308,9 млрд руб., из которых около 85% пришлось на льготные программы. Портфель ИЖК вырос в июне на 0,3% после 0,5% в мае, его годовой прирост снизился до 4,2%. В терминах сезонно скорректированных приростов динамика ипотечного кредитования также была слабее, чем в мае.