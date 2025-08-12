Поиск

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Разработчик корпоративного ПО VK Tech (является технологической вертикалью МКПАО "ВК") в I полугодии 2025 года нарастил выручку на 48,2% до 6,7 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза и достигла 0,7 млрд рублей. Маржинальность составила 11% против 6% в I полугодии 2024 года.

Экосистема VK Tech включает облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения.

Выручка направления "Облачная платформа" выросла на 32,9% до 2,7 млрд рублей. "Сервисы продуктивности" принесли 2,1 млрд рублей выручки (рост показателя в 1,9 раза).

Выручка направления "Дата-сервисы" составила 0,9 млрд рублей (динамика по показателю не указана - ИФ). Выручка направления "Бизнес-приложения" возросла в 2,2 раза и составила 1,1 млрд рублей.

Рост доходов от крупных клиентов составил 72,4%. Общее количество клиентов VK Tech увеличилось в 3,1 раза и составило 20,4 тыс.

