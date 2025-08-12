Поиск

Глава Rheinmetall прогнозирует удешевление производства танков и бронетехники

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления оружейной компании Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил Financial Times, что себестоимость танков, бронетехники и артиллерии в предстоящие годы снизится.

Так оно прокомментировал страхи того, что раздувающиеся европейские бюджеты приведут к инфляции и малой пользе для налогоплательщиков.

Паппергер объяснил, что удешевления удастся добиться за счет массовости производства и автоматизации процессов. По его словам, ранее удалось достичь снижения стоимости производства боеприпасов после того, как Rheinmetall AG за три года в десять раз нарастила производственные мощности.

В следующие 12 месяцев компания ожидает заказы на тысячи единиц танков Leopard 2, боевых колесных бронемашин GTK Boxer и БМП Puma. При этом стоимость потенциальных контрактов только с правительством ФРГ оценивается в 30 - 35 млрд евро.

Всего в Rheinmetall AG рассчитывают на новые контракты примерно на 80 млрд евро.

Паппергер добавил, что, по его мнению, отрицательного отношения к производителям оружия в Европе ожидать не стоит, хотя правительствам европейских стран приходится принимать решения о наращивании военных бюджетов и о сокращении социального обеспечения. "Я не ощущаю таких настроений сейчас", - отметил Паппергер.

Rheinmetall AG намерена довести годовой выпуск снарядов калибра 155 мм с 70 тыс. единиц в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.

FT сообщает со ссылкой на данные более чем 1 тысячи проанализированных спутниковых снимков, что страны Европы с 2021 по 2025 года в три раза расширили площади своих военных заводов. Одной из крупнейших строек стал совместный проект Rheinmetall AG и венгерской государственной компании №7 Holding, которые возвели завод по производству боеприпасов и взрывчатки на западе Венгрии в Варпалоте. Здесь будут выпускать боеприпасы калибра 155 мм и 120 мм, 30-миллиметровые снаряды к БМП KF41 Lynx.

Расширение инфраструктуры отмечено на 20 объектах, получивших финансирование ЕС в рамках программы "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), рассчитанной на $500 млн. Новые постройки и дороги замечены на предприятии MBDA - ведущего европейского производителя ракетных систем и ракет - в Шробенхаузене в ФРГ (земля Бавария). Сюда ранее поступили заказы на производство 1 тысячи ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

В июне 2024 года новое предприятие по сборке ракет открыла норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace. Активность отмечена на заводе норвежско-финской оборонной компании Nammo в Вихтавуори в центральной Финляндии. Крупнейшая оборонная компания Британии BAE Systems, получившая поддержку правительства и заказы от Минобороны, с 2022 года вложила более 150 млн фунтов стерлингов в производство боеприпасов: строительные работы видны на объекте компании в Гласкоеде в юго-восточном Уэльсе, где позднее в 2025 году должен заработать новый завод боеприпасов.

