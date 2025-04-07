Rheinmetall покупает производителя боезарядов Hagedorn-NC

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Германский оборонный концерн Rheinmetall договорился о покупке производителя боезарядов Hagedorn-NC, сообщил Rheinmetall.

Сумма сделки не разглашается.

Транзакция поможет Rheinmetall закрыть "стратегическое бутылочное горлышко" в производстве боезарядов, сказал глава компании Армин Паппергер.

Hagedorn-NC выпускает нитроцеллюлозу - взрывчатое вещество, используемое в том числе при стрельбе из артиллерийских орудий. Европейские оборонные подрядчики в последнее время столкнулись с дефицитом этого компонента, пишет Financial Times.

После одобрения сделки антимонопольными органами Hagedorn-NC прекратит в ближайшие месяцы поставки в адрес бывших гражданских клиентов и намерена сосредоточиться на производстве нитроцеллюлозы для военных.

Несколько лет назад Hagedorn-NC была на грани банкротства.

Акции Rheinmetall дешевеют на 3,1% на торгах в понедельник. Ранее в ходе сессии падение достигало рекордных 27%, после чего торги бумагами приостанавливались.