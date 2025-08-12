Поиск

Правительство Ирана одобрило деноминацию валюты

Когда проведут эту реформу, не уточняется

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство Ирана одобрило законопроект о деноминации национальной валюты - риал, передает EFE.

"Для того чтобы снизить психологическое давление и провести ряд структурных реформ, правительство одобрило этот законопроект", - заявила представитель правительства Фатема Мохеджерани.

По ее словам, "из-за инфляции национальная валюта стала практически бесполезной".

Теперь проект денежной реформы предстоит одобрить депутатам меджлиса (парламента Ирана) и членам Совета стражей конституции.

О том, когда будет проведена реформа, не сообщается.

Ранее что экономический комитет меджлиса выработал основные положения законопроекта о денежной реформе. Глава комитета Шамседдин Хосейни заявлял, что новая валюта также будет называться риалом, при этом один новый риал будет обмениваться на 10 тысяч современных риалов. Кроме того, в оборот будет введена мелкая монета - геран (1 новый риал = 100 геранам).

Иран не проводил каких-либо денежных реформ с 1990-х годов.

Иран Правительство
