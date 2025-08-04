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В Иране планируют деноминировать национальную валюту

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Ирана рассматривают возможность деноминации национальной валюты - риала, сообщает в понедельник Financial Times.

"Экономический комитет меджлиса (парламента Ирана) выработал основные положения законопроекта о реформе. По словам главы комитета Шамседдина Хосейни, новая валюта также будет называться риалом, один новый риал будет обмениваться на 10 тыс. современных риалов", - пишет газета.

"Сокращение нулей позволит облегчить финансовые исчисления и снизит стоимость производства банкнот", - продолжает издание.

Кроме того, Хосейни отметил, что в оборот будет введена мелкая монета - геран (1 новый риал = 100 геранам).

О том, когда в стране может пройти деноминация, не сообщается. Законопроект поначалу будет вынесен на голосование меджлиса, а затем будет необходимо заручиться поддержкой Совета стражей конституции.

Иран не проводил каких-либо денежных реформ с 1990-х годов, напоминает Financial Times.

Иран
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