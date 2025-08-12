В ФРГ в августе индекс экономических ожиданий снизился впервые за четыре месяца

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в августе упал до 34,7 пункта с максимальных с 2022 года 52,7 пункта месяцем ранее.

Это первое снижение индикатора за четыре месяца. Аналитики в среднем ожидали его спада до 40 пунктов, по данным Trading Economics.

"Эксперты финансового рынка разочарованы объявленной торговой сделкой ЕС и США", - отметил президент ZEW Ахим Вамбах. - В августе 2025 года индикатор ZEW значительно снизился также из-за слабых показателей германской экономики за второй квартал 2025 года. Особенно ухудшились перспективы химической и фармацевтической отраслей. Также серьезно пострадали машиностроение, сектор металлов и автомобильная промышленность".

По данным ZEW, индикатор отношения к текущей ситуации в ФРГ в этом месяце сократился до минус 68,6 пункта по сравнению с минус 59,5 пункта в июле.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в августе снизился на 11 пунктов - до 25,1 пункта. Прогноз экспертов для этого показателя составлял 28,1 пункта.

Индикатор оценки текущей экономической ситуации в валютном блоке уменьшился на 7 пунктов, до минус 31,2 пункта.