Поиск

В ФРГ в августе индекс экономических ожиданий снизился впервые за четыре месяца

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в августе упал до 34,7 пункта с максимальных с 2022 года 52,7 пункта месяцем ранее.

Это первое снижение индикатора за четыре месяца. Аналитики в среднем ожидали его спада до 40 пунктов, по данным Trading Economics.

"Эксперты финансового рынка разочарованы объявленной торговой сделкой ЕС и США", - отметил президент ZEW Ахим Вамбах. - В августе 2025 года индикатор ZEW значительно снизился также из-за слабых показателей германской экономики за второй квартал 2025 года. Особенно ухудшились перспективы химической и фармацевтической отраслей. Также серьезно пострадали машиностроение, сектор металлов и автомобильная промышленность".

По данным ZEW, индикатор отношения к текущей ситуации в ФРГ в этом месяце сократился до минус 68,6 пункта по сравнению с минус 59,5 пункта в июле.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в августе снизился на 11 пунктов - до 25,1 пункта. Прогноз экспертов для этого показателя составлял 28,1 пункта.

Индикатор оценки текущей экономической ситуации в валютном блоке уменьшился на 7 пунктов, до минус 31,2 пункта.

ФРГ Германия ZEW Ахим Вамбах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6944 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });