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Индекс экономических ожиданий в ФРГ в апреле рухнул максимально более чем за три года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле рухнул до минимальных с июля 2023 года минус 14 пунктов с максимальных с февраля 2022 года 51,6 пункта месяцем ранее.

Это самое значительное падение показателя с марта 2022 года.

Аналитики в среднем ожидали его снижения в апреле до 9,5 пункта, по данным Trading Economics.

"Глобальная неопределенность сильно выросла не только из-за возможных последствий объявленных (США) зеркальных пошлин для мировой торговли, но и из-за динамического характера их изменения, - отметил президент ZEW Ахим Вамбах. - Особенно это затрагивает экспортоемкие отрасли, такие как автомобильная и химическая промышленность, а также производство металлов, техники и стали, где в последнее время наблюдались значительные улучшения".

Между тем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в этом месяце увеличился до минус 81,2 пункта с минус 87,6 пункта в марте.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в апреле упал до минимальных с декабря 2022 года минус 18,5 пункта с 39,8 пункта месяцем ранее. Прогноз экспертов для этого показателя составлял 14,2 пункта.

Индикатор оценки текущей экономической ситуации в валютном блоке понизился на 5,7 процентного пункта, до минус 50,9 пункта.

ZEW Германия
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