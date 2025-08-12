Brent торгуется у $66,65 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны во вторник, трейдеры занимают осторожную позицию в ожидании новых сигналов относительно перспектив баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Продление США и Китаем паузы в торговом "перемирии" ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью спада экономической активности и, соответственно, спроса на нефть в этих странах. 11 августа президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал 12 августа.

К 14:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%) до $66,65 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,01 (0,02%), до $63,95 за баррель.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта. Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет конструктивной. Он отметил, что "это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию" президента России.

Во вторник рынок ждет данных о динамике потребительских цен в США за июль, которые, как ожидается, покажут, насколько серьезными являются последствия торговой политики Вашингтона для инфляции в стране.