Инфляция в Индии в июле упала до минимума с 2017 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Индии в июле выросли на 1,55% в годовом выражении после подъема на 2,1% в июне, говорится в отчете статистического ведомства страны.

Это самые низкие темпы подъема с июня 2017 года, когда инфляция составляла 1,54% и была минимальной за все время подсчета показателя.

Аналитики прогнозировали замедление роста цен в прошлом месяце до 1,76%, по результатам опросов Trading Economics.

Продукты подешевели в июле на 1,76% после снижения на 1,06% месяцем ранее, в том числе цены на овощи упали на 20,7%. Рост стоимости транспортных и коммуникационных услуг замедлился до 2,12% с 3,9%, коммунальных услуг - до 3,17% с 3,24%.

Потребительские цены в Индии в июле повысились на 0,9% относительно предыдущего месяца. В июне показатель увеличился на 0,6%.

