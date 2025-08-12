SoftBank может провести в США листинг дочерней PayPay объемом более $2 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Японская SoftBank выбрала инвестбанки для помощи в организации возможного IPO дочернего японского оператора платежного приложения PayPay, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их словам, основной подготовкой к листингу в США займутся Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Mizuho Financial Group и Morgan Stanley.

Размещение может пройти уже в четвертом квартале 2025 года, а его размер может превысить $2 млрд. Тем не менее и сроки, и объем размещения зависят от рыночной конъюнктуры, говорят источники.

Два года назад Reuters сообщал, что SoftBank рассматривает возможность листинга PayPay в США. В текущем году японский конгломерат заявлял, что хочет вывести этот бизнес на биржу.

PayPay помимо мобильного приложения предлагает другие финансовые услуги и продукты, включая банковское обслуживание и кредитные карты.

Акции SoftBank подорожали на 6,9% на торгах в Токио во вторник.