Поиск

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рост мирового спроса на нефть в 2025 году прогнозируется на уровне 1,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, что соответствует оценке прошлого месяца, потребление вырастет до 105,14 млн б/с, а в 2026 году потребление увеличится на 1,4 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом оценка первого квартала 2025 года была чуть понижена, на 40 тыс. б/с, - до 104,29 млн б/с, а оценка II кв. повышена на эти же 40 тыс. б/с - до 104,34 млн б/с. Прогнозы потребления на III и IV квартала неизменны - 105,53 млн б/с и 106,36 млн б/с соответственно.

Более низкие, чем ожидалось, фактические данные за первый квартал 2025 года в странах ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона и странах, не входящих в ОЭСР, были в основном компенсированы более высокими, чем ожидалось, данными в странах ОЭСР Северной и Южной Америки и Европы. Небольшая корректировка прогнозов за второй квартал 2025 года в сторону понижения для стран ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и Индии была компенсирована корректировкой в сторону повышения для стран ОЭСР Европы и Ближнего Востока, отмечают аналитики ОПЕК.

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году пересмотрен в сторону повышения примерно на 100 тыс. б/с - до 1,4 млн б/с на фоне ожидаемых лучших экономических показателей в странах ОЭСР в Америке, Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Таким образом, ОПЕК полагает, что спрос на нефть в мире в 2026 году достигнет 106,52 млн б/с.

Ожидается, что рост спроса на нефть в ОЭСР увеличится примерно на 200 тыс. б/с в годовом исчислении, причем лидером роста, как ожидается, станут американские страны. В странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост спроса на нефть на 1,2 млн б/с, в первую очередь за счет стран Азии.

Коммерческие нефтяные запасы стран ОЭСР в июне текущего года, по предварительным данным, составили 2,789 млрд баррелей, что на 3,2 млн барр. ниже, чем в предыдущем месяце, и были на 158,6 млн баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

При этом запасы нефти упали на 9,6 млн барр. - до 1,348 млрд барр., а запасы нефтепродуктов выросли на 6,3 млн барр. - до 1,441 млрд барр. в месячном исчислении. Коммерческие запасы нефти, таким образом, были на 12,2 млн барр. ниже, чем год назад и на 117,4 млн барр. ниже среднего значения за 2015-2019 годы. Запасы нефтепродуктов были на 45,7 млн баррелей ниже, чем год назад и на 41,2 млн баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы.

ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });