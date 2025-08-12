ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рост мирового спроса на нефть в 2025 году прогнозируется на уровне 1,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, что соответствует оценке прошлого месяца, потребление вырастет до 105,14 млн б/с, а в 2026 году потребление увеличится на 1,4 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом оценка первого квартала 2025 года была чуть понижена, на 40 тыс. б/с, - до 104,29 млн б/с, а оценка II кв. повышена на эти же 40 тыс. б/с - до 104,34 млн б/с. Прогнозы потребления на III и IV квартала неизменны - 105,53 млн б/с и 106,36 млн б/с соответственно.

Более низкие, чем ожидалось, фактические данные за первый квартал 2025 года в странах ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона и странах, не входящих в ОЭСР, были в основном компенсированы более высокими, чем ожидалось, данными в странах ОЭСР Северной и Южной Америки и Европы. Небольшая корректировка прогнозов за второй квартал 2025 года в сторону понижения для стран ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и Индии была компенсирована корректировкой в сторону повышения для стран ОЭСР Европы и Ближнего Востока, отмечают аналитики ОПЕК.

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году пересмотрен в сторону повышения примерно на 100 тыс. б/с - до 1,4 млн б/с на фоне ожидаемых лучших экономических показателей в странах ОЭСР в Америке, Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Таким образом, ОПЕК полагает, что спрос на нефть в мире в 2026 году достигнет 106,52 млн б/с.

Ожидается, что рост спроса на нефть в ОЭСР увеличится примерно на 200 тыс. б/с в годовом исчислении, причем лидером роста, как ожидается, станут американские страны. В странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост спроса на нефть на 1,2 млн б/с, в первую очередь за счет стран Азии.

Коммерческие нефтяные запасы стран ОЭСР в июне текущего года, по предварительным данным, составили 2,789 млрд баррелей, что на 3,2 млн барр. ниже, чем в предыдущем месяце, и были на 158,6 млн баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

При этом запасы нефти упали на 9,6 млн барр. - до 1,348 млрд барр., а запасы нефтепродуктов выросли на 6,3 млн барр. - до 1,441 млрд барр. в месячном исчислении. Коммерческие запасы нефти, таким образом, были на 12,2 млн барр. ниже, чем год назад и на 117,4 млн барр. ниже среднего значения за 2015-2019 годы. Запасы нефтепродуктов были на 45,7 млн баррелей ниже, чем год назад и на 41,2 млн баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы.