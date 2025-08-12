Поиск

Eastman Kodak усомнилась в своей способности выплачивать долги

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская Eastman Kodak, пионер в области производства фототехники, получила чистый убыток во втором квартале и сократила выручку, при этом в компании выразили сомнение в ее способности оплачивать текущие долговые обязательства.

В апреле-июне 2025 года чистый убыток Kodak составил $26 млн, или $0,36 в расчете на акцию, против чистой прибыли в $26 млн, или $0,23 на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась до $263 млн с $267 млн годом ранее.

Остаток денежных средств по состоянию на конец июня составлял $155 млн против $201 млн на 31 декабря 2024 года.

В сообщении компании отмечается, что у нее имеются долговые обязательства, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, и при этом отсутствуют ликвидные средства, необходимые для их исполнения на текущих условиях. В связи с этим компания выражает сомнение в своей способности продолжать деятельность.

Kodak прилагает усилия, направленные на повышение эффективности операций и наращивание инвестиций в перспективные направления. В конце прошлого года компания сообщила о намерении ликвидировать корпоративную пенсионную программу в целях сокращения расходов. К 15 августа Kodak планирует определиться с тем, как будет исполнять обязательства перед участниками этой программы, которую рассчитывает свернуть до конца года.

Kodak испытывает финансовые затруднения уже много лет. В 2012 году она подавала заявление о банкротстве. В 2019 году компания получила госкредит в размере $765 млн для наращивания производства американских аналогов иностранных лекарственных препаратов в рамках диверсификации ее деятельности.

