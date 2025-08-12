Поиск

Доходность госбондов США снижается на данных об инфляции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США умеренно снижается во вторник на данных об июльской инфляции, оказавшейся слабее прогнозов.

Фьючерсы на американские индексы растут, золото умеренно дешевеет, а курс доллара опускается к основным мировым валютам.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, как и в июне, сообщило Министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 2,8%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июле выросли на 0,3% относительно июня и на 3,1% в годовом выражении, причем в годовом исчислении рост оказался максимальным за пять месяцев. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В июне подъем составлял 0,2% и 2,9%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября.

"Инфляция ускоряется, но не так сильно, как многие опасались, - написала Эллен Центнер из Morgan Stanley Wealth Management. - В краткосрочной перспективе участников рынка, вероятно, обрадуют эти цифры, потому что они позволят Федрезерву сфокусироваться на слабости рынка труда и рассмотреть снижение ставки на сентябрьском заседании. В более долгосрочной перспективе рост цен, скорее всего, еще не закончился, потому что тарифы продолжают влиять на реальный сектор экономики".

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась после публикации данных примерно на 1 базисный пункт (б.п.), составив 4,282%.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,13%.

Пара евро/доллар по данным на 16:17 мск торгуется на уровне $1,1641 по сравнению с $1,1617 на закрытие рынка во вторник, евро прибавляет 0,2%. Курс фунта к доллару повысился на 0,4%, до $1,3489.

Тем временем фьючерсы на основные фондовые индексы США растут примерно на 0,4%.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex снизились на 0,3% - до $3395,5 за унцию.

Comex CPI US Treasuries США Федрезерв
