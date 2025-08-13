Поиск

VK в I полугодии нарастила выручку на 13% до 72,6 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK в I полугодии 2025 году получил выручку в 72,6 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде составила 10,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным значением в I полугодии 2024 года. Рентабельность скорр. EBITDA составила 14%.

Выручка оказалась близка к консенсус-прогнозу "Интерфакса", тогда как скорр. EBITDA превысила ожидания. Аналитики прогнозировали выручку VK в 72,87 млрд рублей, скорр. EBITDA в размере 9,65 млрд рублей.

Наибольший вклад в выручку составил сегмент "Социальные платформы и медиаконтент" - доходы от него выросли на 8% год к году - до 50,5 млрд рублей. Драйвером роста выступила соцсеть "Вконтакте", чья выручка увеличилась на 11%. Скорр. EBITDA сегмента выросла в 4,7 раза и составила 10,3 млрд рублей.

"Экосистемные сервисы и прочие направления" принесли VK еще 12,8 млрд рублей выручки (рост на 18%), скорр. EBITDA сегмента составила 0,5 млрд рублей. Основными драйверами сегмента стали рост выручки RuStore в 5,7 раза, повышение доходов проектов Облака Mail (на 85%) и YCLIENTS (на 35%).

Доходы сегмента "Технологии для бизнеса" выросли на 48% - до 6,7 млрд рублей, сегмента "Образовательные технологии" (объединяет проекты "Учи.ру" и "Тетрика") - на 24%, до 3,9 млрд рублей.

Чистый долг VK сократился более чем в два раза - до 77 млрд рублей на конец I полугодия 2025 года.

По итогам I полугодия средняя дневная аудитория сервисов VK составила 78 млн, показатель time spent - 5,1 млрд минут в день.

Новости

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

