Энергетический концерн E.ON сократил полугодовую прибыль в 2,4 раза

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE зафиксировал 10%-й рост скорректированной прибыли в первом полугодии 2025 года, хотя сократил чистую прибыль более чем вдвое.

В январе-июне чистая прибыль E.ON составила 969 млн евро против 2,35 млрд евро годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 1,93 млрд евро с 1,75 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA выросла на 13%, до 5,52 млрд евро, выручка - на 5%, до 41,55 млрд евро.

Расходы на материалы увеличились до 31,49 млрд евро с 27 млрд евро.

E.ON подтвердил прогноз на 2025 год, по-прежнему ожидает скорректированную чистую прибыль на уровне 2,85-3,05 млрд евро, скорректированную EBITDA - 9,6-9,8 млрд евро.