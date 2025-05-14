E.ON увеличил EBITDA на 18% в I квартале, выручку – на 11%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE увеличил скорректированную чистую прибыль, EBITDA и выручку в первом квартале 2025 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, скорректированная чистая прибыль в январе-марте составила 1,27 млрд евро против 1,05 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Показатель EBITDA повысился на 18% и достиг 3,23 млрд евро.

Между тем выручка увеличилась на 11% до 25,22 млрд евро.

Инвестиции E.ON, в том числе связанные со стимулированием энергоперехода, выросли на 13% до 1,5 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз скорректированной чистой прибыли на 2025 год в диапазоне 2,85-3,05 млрд евро, скорректированной EBITDA – 9,6-9,8 млрд евро.

С начала текущего года рыночная стоимость E.ON увеличилась почти на треть до 38,4 млрд евро, в то время как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 18,7%.