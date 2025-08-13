Поиск

Белый дом надеется на ежемесячный выпуск статистики о рынке труда после отставки главы BLS

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Белый дом рассчитывает на продолжение ежемесячной публикации данных Бюро статистики (BLS) Министерства труда США о количестве рабочих мест и безработице в стране, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает Reuters

"Я полагаю, таков план, и такова надежда", - ответила она на вопрос, не планируется ли изменить периодичность выпуска этих данных.

Главный экономист Heritage Foundation Э. Дж. Энтони, которого президент Дональд Трамп решил выдвинуть на пост руководителя BLS, за неделю до этого говорил о необходимости перехода на публикацию квартальных отчетов.

Отчет BLS от 1 августа содержал существенный пересмотр данных о количестве рабочих мест в июне и мае. Рост показателя был пересмотрен до 14 тысяч со 147 тысяч и до 19 тысяч со 144 тысяч соответственно. При этом данные за июль значительно недотянули до прогнозов рынка. После выхода этого отчета Трамп уволил главу бюро Эрику МакЭнтарфер и заявил, что выдвинет на этот пост Энтони.

"Как вообще компании должны осуществлять планирование и как Федеральной резервной системе проводить денежно-кредитную политику, когда они не знают, на сколько выросло или снизилось число рабочих мест в нашей экономике? Это серьезная проблема, которую нужно решить немедленно", - сказал Энтони 4 августа Fox News Digital.

"Пока ее не устранят, BLS нужно прекратить ежемесячный выпуск отчетов о рынке труда и вместо этого публиковать более точные, хотя и менее своевременные, квартальные данные, - отметил он. - На эту статистику полагаются высокопоставленные лица, отвечающие за принятие решений в различных местах от Уолл-стрит до округа Колумбия, и недостаток доверия к этим данным влечет масштабные последствия".

Назначение нового главы BLS требует утверждения кандидата на этот пост Сенатом.

