Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть главного экономиста Heritage Foundation Э. Дж. Энтони на пост руководителя Бюро статистики (BLS) Министерства труда.

В начале этого месяца Трамп уволил главу BLS Эрику МакЭнтарфер после выхода июльских статданных по американскому рынку труда, включавших резкий пересмотр с ухудшением показателей за предыдущие два месяца.

Назначение нового главы BLS требует утверждения кандидата на этот пост Сенатом.

Энтони давно критикует методы сбора данных Бюро статистики, и его выдвижение является сигналом того, что Трамп стремится к масштабному обновлению ведомства, пишет The Wall Street Journal.

BLS является независимым агентством в составе Министерства труда, которое отвечает за сбор и анализ данных по занятости и зарплатам. Его статистика влияет на принятие решений как в частном, так и в государственном секторе, в том числе, на нее ориентируется Федеральная резервная система в решениях по денежно-кредитной политике.

Трамп и некоторые из его соратников обвинили BLS в политизации данных по занятости после недавних пересмотров. Экономисты, однако, выступили в защиту МакЭнтарфер.

Так, Уильям Бич, возглавлявший BLS во время первого срока Трампа на посту президента, заявил, что увольнение МакЭнтарфер из-за отчета по занятости "подрывает доверие к BLS".

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тысячи, сообщило Минтруда 1 августа. Данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения: в июне и мае количество рабочих мест выросло всего на 14 тысяч и на 19 тысяч, а не на 147 тысяч и 144 тысячи соответственно, как было объявлено ранее.

