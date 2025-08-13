Ставки по ипотеке в США упали до минимума с апреля

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам упал на 10 базисных пунктов и обновил минимум с начала апреля, сообщает Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 8 августа, составила 6,67% годовых против 6,77% неделей ранее.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю подскочило на 10,9%, максимальными темпами за два месяца. Заявки на покупку нового дома повысились на 1,4%, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки взлетели на 23%.

Экономист MBA Джоэл Кан отметил, что средний размер ипотечного кредита в последнее время существенно вырос и достиг $366,4 тысячи.