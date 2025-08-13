Яйца в июле подешевели в РФ на 5,5% по сравнению с июнем

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на яйца в июле по сравнению с июнем снизились на 5,5%, сообщил Росстат в среду.

В годовом выражении падение составило 22,6%, с начала года - на 28,6%.

В то же время еще один продукт отечественного птицеводства - мясо кур - дорожает. В июле цены на него в месячном выражении выросли на 0,1%, в годовом - на 3,5%, с начала текущего года - на 1,2%. В целом цены на мясо и птицу в июле по сравнению с июнем стали выше на 0,6%, с начала года - на 4,6%, по сравнению с июлем 2024 года - на 8,6%.

Росстат также сообщил, что в июле по сравнению с июнем цены на свинину повысились на 1,1%, мясные консервы - на 0,8%, говядину, куриные окорочка - на 0,5%. Мясо индейки подешевело на 0,5%.

На рыбном рынке в июле по сравнению с июнем больше всего подорожали мороженые кальмары - на 1,7%. Цены на живую и охлажденную рыбу выросли на 1,3%, соленую, маринованную, копченую рыбу - на 0,9%, соленую сельдь - на 0,7%, мороженую неразделанную рыбу и филе - на 0,6%. Среди молочных продуктов больше всего повысились цены на молоко (на 1,1%) и детские творожки (на 1%). Снизились цены на ультрапастеризованное молоко, сметану и творог (на 0,3%), пастеризованное молоко - (на 0,2%).

Цены на рис за месяц стали меньше на 1%, гречневую крупу и пшено - на 0,8%, манную крупу - на 0,6%. Овсяная и перловая крупы подорожали на 0,7%, хлопья "Геркулес" - на 0,5%.

По данным Росстата, цены на хлеб и хлебобулочные изделия в июне по сравнению с июлем выросли на 0,8%, с начала года - на 7,2%, в годовом выражении - на 14,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в прошлом месяце по сравнению с июнем снизились на 7,1%, в том числе на свеклу - на 26,1%, капусту - на 21,5%, картофель - на 21,1%, огурцы - на 16,1%, лук - на 10,4%, виноград - на 10,3%, помидоры - на 9,2%, морковь - на 7,6%, бананы - на 6,4%, груши - на 4,4%, чеснок - на 4,3%. В то же время яблоки подорожали на 3,8%, апельсины - на 3,1%, лимоны - на 0,9%.

В целом цены на продукты питания в июле по сравнению с июнем стали ниже на 0,8%. С начала года рост составил 3,2%, по сравнению с июлем 2024 года - 10,5%. Алкогольные напитки в июле подорожали на 0,6%, с начала года - на 9,8%, в годовом выражении - на 13%.