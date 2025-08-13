Рубль в среду почти не изменился к юаню в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль отыграл потери и незначительно укрепился в ожидании новых драйверов к более активному движению. Основное внимание рынка по-прежнему направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,0565 руб., что на 0,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 августа на 26,82 копейки, до 79,6032 руб./$1, и поднял курс евро на 52,92 копейки, до 92,3875 руб./EUR1.

"В среду рубль значительную часть дня немного дешевел в паре с юанем, спекулятивно настроенные участники рынка продолжали закрывать "длинные" позиции по рублю на фоне возобладания более взвешенного подхода к предстоящим переговорам президентов России и США. Новостной фон на тему встречи неоднозначный, представители американских властей вновь заговорили об усилении антироссийских санкций в случае их провала. Сам Трамп ранее также сообщил, что собирается на Аляску в основном для того, чтобы понять позицию Путина. Все это не добавляет уверенности рынку, что выражается в усилении рыночной волатильности. Несмотря на то что колебания валютных пар на внутреннем валютном рынке пока довольно небольшие, участники рынка, на наш взгляд, пристально следят за процессом урегулирования конфликта, оперативно реагируя на изменения ситуации", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоятся в пятницу в городе Анкоридж на Аляске, сообщили во вторник в Белом доме. Отвечая на вопросы журналистов о формате саммита, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что предусмотрен, в частности, разговор президентов один на один. Других подробностей Белый дом пока сообщать не собирается, добавила она.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в среду, что если запланированный на пятницу саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина окажется безрезультатным, то Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины. "Трамп даст понять Путину: возможны все варианты действий", - приводит The Independent слова Бессента. При этом он призвал лидеров европейских стран тоже задействовать санкции, если встреча Трампа и Путина не принесет плодов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду также заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России. "Мы ранее приняли новый санкционный пакет в отношении России. Мы готовим еще один. И я думаю, что его судьба будет зависеть от переговоров в ближайшие дни и недели. Но нельзя ничего исключать", - сказал Макрон журналистам.

В среду по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца состоялся онлайн-саммит по вопросу мира на Украине с участием Трампа, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского. Этот онлайн-саммит прошел в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и Путина.

Годовая инфляция продолжает замедляться, это важное достижение, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"На текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции, прежде всего, и при одновременном, конечно, сохранении безработицы на стабильно низком уровне. (...) В этой связи важное достижение как раз заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогам июля это было уже 8,8%. По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал он.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2025 года снизилось по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года на 18,4% и составило $63,9 млрд (против $78,3 млрд годом ранее), следует из опубликованных во вторник данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-июне 2025 года сократился в годовом выражении на 6,3% - до $195,5 млрд (c $208,8 млрд годом ранее), импорт вырос на 0,8%, до $131,6 млрд (со $130,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июне 2025 года составил $327,1 млрд и по сравнению с первой половиной 2024 года стал меньше на 3,6% (с $339,3 млрд).

Цены на нефть

Цены на нефть остаются в заметном минусе вечером в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опускается на 1,62%, до $65,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,84%, до $62 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценки роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Новый прогноз МЭА предполагает, что спрос увеличится на 685 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало прирост на уровне 704 тыс. б/с. При этом МЭА увеличило оценку предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тыс. б/с - до 105,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 августа упала на 91 базисный пункт, до 17,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в среду на 7 базисных пунктов, до 18,67% годовых, версия на три месяца снизилась на 4 базисных пункта, до 20,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,45% годовых.